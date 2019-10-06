«Главное, чтобы не было стыдно». Баннер фанатов «Спартака» на матче в Краснодаре

Фанаты «Спартака» на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» вывесили баннер, в котором обратились к команде, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

«Главное — играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в вас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда!» — написано на баннере.

Баннер фанатов «Спартака» на матче с «Краснодаром» Фото : Павел Прохоров

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).