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Шарлия: это худший матч ЦСКА в сезоне, но мы всё равно были лучше «Ростова»

Шарлия: это худший матч ЦСКА в сезоне, но мы всё равно были лучше «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Этот результат не из-за поражения от «Эспаньола». Это просто неудачный день для нас, не реализовали большое количество моментов. В начале второго тайма мы играли с большим риском. Гогуа был травмирован долгое время, он будет играть лучше. Согласен, что это наша худшая игра в сезоне. Нам надо проанализировать первый гол, не знаю, почему так произошло. Розыгрыш был небольшим сюрпризом для нас. Не хотел бы говорить, что у нас есть проблемы со стандартами соперника. Это не о качестве, а о концентрации.

Мы контролировали игру сегодня, но соперник припарковал «автобус» и контратаковал. Это было умно, но мы были лучше. Но мы должны были сыграть лучше, хотя это и был не наш день», — передаёт слова Шарлии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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