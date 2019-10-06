Гол Давида Луиса и шикарный сейв Лено – в обзоре матча «Арсенал» – «Борнмут»
«Арсенал» на своём поле победил «Борнмут» со счётом 1:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол во встрече забил на 9-й минуте защитник Давид Луис, головой срезавший мяч в дальний угол после подачи с углового нападающего Николя Пепе.
Во втором тайме «Борнмут» имел две возможности сравнять счёт. Но сначала нападающий Каллум Уилсон, выйдя один на один, упустил момент для удара и лишь прострелил вдоль ворот, и мяч выбил защитник. А затем мощный выстрел с близкой дистанции защитника Джека Стейси в верхний угол отбил на угловой Бернд Лено.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, набрав 15 очков, а «Борнмут» – 10-е, набрав 11 очков.
- 6 октября 2019
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:37
-
19:36
-
19:28
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:29
-
18:28
-
18:14
-
18:09
-
18:07
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:53
-
17:52
Партнерский контент