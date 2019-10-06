Гол Давида Луиса и шикарный сейв Лено – в обзоре матча «Арсенал» – «Борнмут»

«Арсенал» на своём поле победил «Борнмут» со счётом 1:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.



Единственный гол во встрече забил на 9-й минуте защитник Давид Луис, головой срезавший мяч в дальний угол после подачи с углового нападающего Николя Пепе.



Во втором тайме «Борнмут» имел две возможности сравнять счёт. Но сначала нападающий Каллум Уилсон, выйдя один на один, упустил момент для удара и лишь прострелил вдоль ворот, и мяч выбил защитник. А затем мощный выстрел с близкой дистанции защитника Джека Стейси в верхний угол отбил на угловой Бернд Лено.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, набрав 15 очков, а «Борнмут» – 10-е, набрав 11 очков.