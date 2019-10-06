Лукас Сантос: ЦСКА раздосадован поражением и тем, что отдал лидерство

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).
«Мы раздосадованы тем, что проиграли матч и отдали лидерство, но при этом мы отдаём себе отчёт в том, что у нас очень хорошая команда, мы способны на многое. В перерыве я пошёл разминаться на поле, так как выходил сразу в начале второго тайма. При разговоре в перерыве я не присутствовал, но уверен, что тренер поговорил о том, что необходимо предпринять, чтобы перевернуть ход матча. В перерыве на сборные мы будем работать и разбирать наши ошибки. Мы сплотимся, и уверен, что всё исправим.
Конечно, после того как мы проиграли первый тайм, побежали отыгрываться, нас не устраивал счёт. Во втором тайме мы вышли и выглядели лучше, играли и имели очень хорошие шансы. Но, к сожалению, мы не реализовали предоставленные нам возможности для взятия ворот. Повторюсь, нам нужно усердно работать, чтобы со следующего матча начать выигрывать.
У нас единый и сплочённый коллектив – один за всех и все за одного. Если есть трагедия, то она для всех такова. Нам предстоит непростая неделя, но, как я уже сказал, все поддерживают и помогают друг другу и вместе переживают такие моменты», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 6 октября 2019
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