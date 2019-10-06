Лукас Сантос: в один день придёт уверенность, место в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что он упорно работает, чтобы завоевать место в основном составе «армейцев».

«Конечно, в один день придёт уверенность, место в составе. Стараюсь работать на пределе своих возможностей, чтобы завоевать место в составе. С первых дней в команде, тренер сказал, что доверяет, это мне очень помогло.



Мы работаем ежедневно, тренер видит, как каждый футболист проявляет свои качества. Соответственно, приходит к выводу, кто наиболее достоин играть в основном составе. Все футболисты осознают, что тренер будет выбирать сильнейших. Нас эта конкуренция подстёгивает, стараемся максимально выкладываться. Ребята работают на пределе своих возможностей, и я не являюсь исключением.



Уже сейчас хочу сыграть следующий матч, выиграть его, чтобы исправить ситуацию, забыть о поражениях. Но сейчас будет пауза, которая, возможно, пойдёт нам на пользу, мы отдохнём, страсти улягутся. Ребята уезжают в сборные, желаю им успехов. Мы будем плодотворно работать в паузу. Уверен, когда все вернутся, мы постараемся найти своё место, собраться, для того, чтобы начать выигрывать.



Безусловно, когда у тебя есть желание выйти, чтобы помочь команде, оно немного мешает. Излишнее волнение играет против. Во втором тайме был момент, когда я уже практически заложил корпус, видел, что ко мне идёт мяч, готовился поразить ворота, но мяч чуть поднялся, и я не успел приложиться к мячу так, как хотел. К сожалению, потерял стопроцентный момент. Считаю, эти моменты необходимо отрабатывать на тренировках, чтобы в следующий раз не терять такие шансы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.