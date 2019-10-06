«Краснодар» — «Спартак»: Ларссон сократил разрыв в счёте

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон отметился голом в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 1:2, перерыв).

Шведский форвард отличился под занавес первого тайма. Рассказов с фланга навесил в штрафную, Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

Ранее «Краснодар» повёл в счёте благодаря голам Маркуса Берга и Сергея Петрова.

Матч «Краснодара» и «Спартака» проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).