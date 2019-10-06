Комличенко: получилось принести победу «Младе». Теперь с позитивом еду в сборную

Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 12-го тура чемпионата Чехии с «Викторией Пльзень» (2:1). «Млада» выиграла со счётом 2:1, Комличенко забил победный мяч, реализовав пенальти в компенсированное время.



«Конечно, серьёзно готовились к этой игре. Всё-таки «Виктория» один из лидеров чемпионата и вообще чешского футбола, команда с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Матчи с такими соперниками — отличная возможность проверить и показать себя. Думаю, мы эту проверку прошли. Одержали победу, проигрывая по ходу встречи 0:1. Ещё в первом тайме мне удалось забить, но тот гол был отменён из-за офсайда. Тем не менее практически сразу после перерыва мы всё-таки сравняли счёт, а уже в компенсированное время заработали пенальти. Решил пробить сам. Был важный момент, нужно было взять ответственность на себя. Получилось забить и принести победу «Младе». Теперь с позитивными эмоциями еду в сборную России. Настроен на серьёзную работу, чтобы быть максимально полезным команде», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В 8 матчах нынешнего чемпионата Чехии Комличенко забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи. Ещё дважды в этом сезоне форвард отличился в квалификационном раунде Лиги Европы.

Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии