В Париже в результате столкновений двух кварталов погиб 15-летний футболист
В Париже был зарезан 15-летний футболист «Ред Стар» Кьюи Йикилмаз, сообщается в «твиттере» клуба.
«Ред Стар» с ужасом сообщает о смерти 15-летнего Кьюи Йикилмаза — молодого парня, который, только вступив в ряды нашего клуба, скончался в результате нападения. «Ред Стар» глубоко опечален его кончиной. Клуб выражает глубокие соболезнования семье Кьюи, друзьям и близким", — говорится в сообщении «Ред Стар» в «Твиттере».
Как сообщает RMC Sport, юный футболист был зарезан в пятницу, 4 октября, в результате столкновений двух кварталов из коммуны Ле Лила, которая расположена в восточных окрестностях Парижа. Йикилмаз лишь недавно прошёл просмотр в «Ред Стар» и должен был присоединиться к клубу в ближайшее время.
- 6 октября 2019
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