«Интер» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 21:45
Сегодня, 6 октября, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится встреча 8-го тура чемпионата Италии сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В роли его ассистентов выступят Филиппо Мели и Чиро Карбоне. Резервный арбитр — Фабио Мареска.
«Интер», набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, «Ювентус» (16) — на 3-м месте в таблице.
Ознакомиться с положением команд в турнирной таблице итальянского национального чемпионата можно на «Чемпионате». Календарь итальянского первенства доступен здесь.
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