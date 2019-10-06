«Барселона» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 22:00
Сегодня, 6 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится встреча 8-го тура чемпионата Испании сезона-2019/20 «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Капаррос Эрнандес.
«Барселона», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (13) — 6-е.
Ознакомиться с положением команд в турнирной таблице испанского чемпионата можно на «Чемпионате». Календарь матчей Примеры доступен здесь.
«Барселона» — «Севилья»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании
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