«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Премьер-Лиги

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 3-й минуте. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва.

На 20-й минуте встречи второй мяч в ворота красно-белых отправил защитник хозяев Сергей Петров. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону. Петров принял мяч в штрафной и без помех расстрелял ворота Артёма Реброва.

«Спартак» свой мяч забил под занавес первого тайма. Николай Рассказов с фланга навесил в штрафную, Резиуан Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Джордан Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Кайо Панталеана. Однако на 90+3-й минуте составы уравнялись. Красная карточка была предъявлена за два предупреждения подряд Георгию Джикии.