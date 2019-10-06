«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Премьер-Лиги

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.
Первый мяч в игре был забит на 3-й минуте. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва.
На 20-й минуте встречи второй мяч в ворота красно-белых отправил защитник хозяев Сергей Петров. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону. Петров принял мяч в штрафной и без помех расстрелял ворота Артёма Реброва.
«Спартак» свой мяч забил под занавес первого тайма. Николай Рассказов с фланга навесил в штрафную, Резиуан Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Джордан Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот.
На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Кайо Панталеана. Однако на 90+3-й минуте составы уравнялись. Красная карточка была предъявлена за два предупреждения подряд Георгию Джикии.
- 6 октября 2019
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