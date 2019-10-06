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«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Премьер-Лиги

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 3-й минуте. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва.

На 20-й минуте встречи второй мяч в ворота красно-белых отправил защитник хозяев Сергей Петров. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону. Петров принял мяч в штрафной и без помех расстрелял ворота Артёма Реброва.

«Спартак» свой мяч забил под занавес первого тайма. Николай Рассказов с фланга навесил в штрафную, Резиуан Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Джордан Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Кайо Панталеана. Однако на 90+3-й минуте составы уравнялись. Красная карточка была предъявлена за два предупреждения подряд Георгию Джикии.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Берг – 3'   2:0 Петров – 20'   2:1 Ларссон – 45'
Удаления: Панталеан – 88' / Джикия – 90+3'
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