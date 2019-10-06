Джикия получил две жёлтые карточки подряд в матче с «Краснодаром»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия был удалён в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
Первое предупреждение Джикия получил на 92-й минуте, грубо сфолив на игроке «Краснодара» Дмитрии Скопинцеве. Сразу после этого защитник «Спартака» принялся поднимать соперника за футболку и получил вторую жёлтую карточку, а следом за ней красную.
Таким образом, Джикия точно пропустит матч 13-го тура чемпионата России с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
В нынешнем сезоне 25-летний Джикия принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.
«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ
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