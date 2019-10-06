«Интер» — «Ювентус»: составы команд на матч 7-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и туринского «Ювентуса» на матч 7-го тура чемпионата Италии, который состоится сегодня, 6 октября.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Д'Амброзио, Сенси, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес.



Запасные: Паделли, Бираги, Бастони, Раноккия, Димарко, Лацаро, Валеро, Кандрева, Весино, Гальярдини, Политано, Эспозито.



«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дибала, Бернардески, Роналду.



Запасные: Буффон, Пинсольо, Демирал, Ругани, Бентанкур, Рэмси, Джан, Рабьо, Игуаин.

Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».