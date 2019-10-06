«Интер» — «Ювентус»: составы команд на матч 7-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и туринского «Ювентуса» на матч 7-го тура чемпионата Италии, который состоится сегодня, 6 октября.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Д'Амброзио, Сенси, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес.
Запасные: Паделли, Бираги, Бастони, Раноккия, Димарко, Лацаро, Валеро, Кандрева, Весино, Гальярдини, Политано, Эспозито.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дибала, Бернардески, Роналду.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Демирал, Ругани, Бентанкур, Рэмси, Джан, Рабьо, Игуаин.
Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».
- 6 октября 2019
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