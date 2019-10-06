Тренер «Спартака» Кузнецов прокомментировал ситуацию со своим будущим

Тренер «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Пока ничего не могу сказать. Не общались с руководством. Готовили команду к этой игре, старались сделать всё возможное. Думаю, в течение ближайших дней будем разговаривать, узнавать видение руководства. Как будет дальше, пока не знаю», — сказал Кузнецов в эфире телеканала „Матч Премьер“.

Напомним, Кузнецов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Олега Кононова. В заявлении московского клуба было сказано, что специалист будет готовить команду к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров.