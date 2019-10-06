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Матвеев: в концовке «Краснодару» не хватило сил, но мы выстояли

Матвеев: в концовке «Краснодару» не хватило сил, но мы выстояли
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«Мы играли в довольно хороший футбол в первом тайме. Может быть, Берг не реализовал момент, но комбинация была хорошая. Мы использовали два момента в первом тайме. Было неприятно получать гол в раздевалку, можно было доиграть спокойнее и уйти на перерыв с более ощутимым преимуществом.

Начали второй тайм довольно хорошо. Может, в концовке немного не хватило сил, плюс удаление тоже было неприятное. Но выстояли, проявили характер. В таком графике характер выходит на первый план. Считаю, показали достойную игру.

Не знаю, почему так часто пропускаем в конце первого тайма и удаляемся. Будем разбираться. Мы пытались объяснить судье, что нельзя пересматривать ситуацию без VAR. К сожалению, нас не услышали. Возможно, это нарушение регламента. Может быть, со стороны клуба последует реакция», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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