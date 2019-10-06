Турнирная таблица РПЛ: четыре лидера набрали одинаковое количество очков

Завершились матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам тура в турнирной таблице лидируют четыре клуба.
По 26 очков набрали «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Все четыре клуба одержали победы в 12-м туре. «Локомотив» победил «Арсенал» (2:1), «Ростов» — ЦСКА (3:1), «Краснодар» — «Спартак» (2:1) и «Зенит» — «Урал» (3:1). ЦСКА, который ранее лидировал, теперь занимает пятое место, набрав 25 очков.
В 13-м туре «Зенит» и «Ростов» сыграют друг с другом. Матч состоится 19 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» 18 октября на выезде встретится с «Ахматом» (19:30 мск), «Краснодар» 20 октября в гостях сыграет с «Динамо» (19:00 мск). ЦСКА 20 октября в гостевом матче сыграет с «Уфой» (14:00 мск).
Турнирная таблица РПЛ доступна на «Чемпионате».
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