Девочка, которую сбил гендиректор «Черноморца», не получила серьёзных травм

Девочка, которую на своём автомобиле сбил на пешеходном переходе генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут, не получила серьёзных травм. Об этом сообщает gorod-novoross.ru.

Согласно информации источника, пострадавшая получила не сильный удар. Девочка отделалась лишь ушибами и лёгким испугом. После происшествия ей была оказана необходимая помощь в травмпункте.

Напомним, совершив наезд на девочку, Бут на своём Range Rover скрылся с места инцидента. Позже он был задержан. При этом перед задержанием Бут зацепил Mercedes в одном из дворов неподалёку.

В настоящее время Бут также является депутатом Новороссийской думы.

«Черноморец» выступает в Профессиональной футбольной лиге. В 12 турах команда из Новороссийска набрала 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».