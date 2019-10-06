«Торино» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
В матче 7-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Наполи» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери. В роли его ассистентов выступили Алессандро Джаллатини и Маттео Пассери.
Команды нанесли равное количество ударов по воротам — 12. По ударам в створ ворот также равенство — 4. «Наполи» немного превзошёл соперника по владению мячом — 52% на 48%.
«Наполи», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (10) — на 9-м месте.
В следующем туре «Наполи» на своём поле сыграет с «Вероной». Матч состоится 19 октября. «Торино» предстоит гостевая игра с «Удинезе» (20 октября).
- 6 октября 2019
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