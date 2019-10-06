Ещенко: сегодня использовали другую модель игры в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Сегодня использовали другую модель игры в матче с «Краснодаром». Хотели сыграть в футбол, в который мы привыкли играть.

С новым тренером ничего не поменялось.



Что касается первого тайма, то мы вышли и, видимо, испугались. Пропустили нелепые голы, потому что сегодня вышло много молодых футболистов. Также давит психологическое давление, так как не выигрываем. Болельщики то поддерживают, то нет. Во втором тайме могли забить, взяли мяч под контроль, делали больше длинных передач. Были шансы сравнять», — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.