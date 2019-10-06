Ари: понимали, что «Спартак» в непростой ситуации, но играть с ним всегда трудно

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).
«Сегодня мы хорошо начали, но в конце первого тайма у нас был спад. К концу матча ситуация начала улучшаться. Самое главное — это победа. Я счастлив, что смог отдать голевой пас и сделать максимум, чтобы помочь своей команде. Я люблю это делать. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к следующей игре.
В перерыве тренер просил нас делать то, что нам нужно было с самого начала матча: прессинговать в высоком блоке. У нас это неплохо получалось. Потом было удаление одного игрока, затем другого. К концу матча начали играть ниже, чтобы сохранить результат. Мы показали всё, что могли, и победили. Немного расстроен, конечно, что не смог забить, но командный результат намного важнее.
«Спартак» сейчас в непростой ситуации, мы это понимали. Но, даже несмотря на это, осознавали, что играть с ними будет трудно. С ними всегда непростые встречи. Но мы были хорошо настроены, и нам это помогло", — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 6 октября 2019
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