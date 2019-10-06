Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ларссон: думаю, после перерыва на игры сборных в «Спартак» придёт новый тренер

Ларссон: думаю, после перерыва на игры сборных в «Спартак» придёт новый тренер
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Мы хорошо сражались, но этого не хватило, чтобы выиграть. Безусловно, сейчас трудный период, мы проиграли много матчей. Тренер ушёл, надеемся, что новый сможет привнести позитив. Мы не можем быть довольны результатом и тем местом, которое занимает команда. Все ребята в раздевалке злы на эту ситуацию. Мы играем в «Спартаке», такое недопустимо. Думаю, после перерыва на игры сборных придёт новый тренер и наши результаты улучшатся», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров.

Тренер «Спартака» Кузнецов прокомментировал ситуацию со своим будущим
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019