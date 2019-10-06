Ларссон: думаю, после перерыва на игры сборных в «Спартак» придёт новый тренер

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Мы хорошо сражались, но этого не хватило, чтобы выиграть. Безусловно, сейчас трудный период, мы проиграли много матчей. Тренер ушёл, надеемся, что новый сможет привнести позитив. Мы не можем быть довольны результатом и тем местом, которое занимает команда. Все ребята в раздевалке злы на эту ситуацию. Мы играем в «Спартаке», такое недопустимо. Думаю, после перерыва на игры сборных придёт новый тренер и наши результаты улучшатся», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров.