Матвеев: матч со «Спартаком» выдался для «Краснодара» довольно неплохим

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

«Матч выдался для нас довольно неплохим. Мы проявили характер и показали, что даже после поражений можно хорошо играть с сильным соперником. Начало было для нас очень приятным. Мы использовали свой стандарт, плюс комбинация, которую завершил Петров, была интересной. Многие моменты, особенно во втором тайме, свойственны команде, которая была в прошлом сезоне. Сейчас такой период, когда команда должна на характере и на волевых качествах выигрывать матчи.

Мы довольны тем, как Кайо вошёл в такую сложную игру. Он хорошо играл в отборе, чего нам немного не хватило в первом тайме. Думаю, в целом он хорошо сыграл в сегодняшнем матче.

Мануэл выходил на поле два раза. У него потерян игровой тонус, он тренируется с нами, мы на него надеемся. Говорить об основном составе сложно. Всё возможно, вы сами знаете наши проблемы, у нас каждый игрок на счету. Такую возможность нельзя исключать.

Маркус Берг — очень хороший нападающий для нашей команды. Он не мог сразу с первых дней вписаться в команду, это очевидного. Он должен был привыкнуть к нам, к нашим требованиям. Не я один его защищаю, это мнение всего тренерского штаба", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.