Спаич: матч со «Спартаком» довели до победы за счёт характера

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).
«Мы очень неожиданно пропустили гол. Мы довольно хорошо провели первый тайм, но к концовке возникли большие пространства между линиями, мы допустили несколько ошибок, которые привели к пропущенному мячу. Мы обговорили все недочёты в перерыве и довели игру до победы за счёт характера», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (14) — на 12-м месте.
В 13-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 20 октября. «Спартак» дома встретится с «Рубином» (19 октября).
- 6 октября 2019
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