«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
«Краснодар» в своём «твиттере» опубликовал фото из раздевалки команды после победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
«С победой, „быки“!» — говорится в комментарии клуба к снимку.
По итогам 12-го тура в турнирной таблице Премьер-Лиги лидируют сразу четыре команды. По 26 очков набрали «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Все четыре команды одержали победы в 12-м туре. «Локомотив» победил «Арсенал» (2:1), «Ростов» — ЦСКА (3:1), «Краснодар» — «Спартак» (2:1) и «Зенит» — «Урал» (3:1). ЦСКА, который ранее лидировал, теперь занимает пятое место, набрав 25 очков.
В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 20 октября.
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