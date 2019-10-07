Гол Лонгстаффа после мощнейшего удара – в обзоре матча «Ньюкасл» – «МЮ»

«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 1:0.

Первый тайм в матче завершился без забитых мячей. После перерыва зрители увидели один забитый мяч, автором которого стал полузащитник хозяев Шон Лонгстафф. Он поразил ворота Давида де Хеа мощным ударом из-за пределов штрафной площади после передачи Йетро Виллемса, который перед этим обыграл двух игроков «красных дьяволов».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ньюкасл Юнайтед», набрав восемь очков, покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (9) — на 12-м месте.



В 9-м туре «Ньюкасл Юнайтед» на выезде встретится с «Челси». Матч состоится 19 октября. «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Ливерпулем» (20 октября).