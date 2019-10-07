Месси — 1-й игрок в XXI веке, забивший в 16 сезонах Ла Лиги подряд

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) и стал первым игроком в XXI веке, который забивал голы в 16 сезонах Ла Лиги подряд.

В матче с «Севильей» форвард забил гол на 78-й минуте, точно пробив со штрафного. Этот гол стал для аргентинца первым в нынешнем сезоне.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуб он принял участие в 692 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 604 забитых мячей, а также отдал 244 результативные передачи. Месси — 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 5-кратный обладатель «Золотого мяча». Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2021 года.