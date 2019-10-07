Лавров, слова Черенкова и бутсы Крала в дар фанату. Фото поражения «Спартака»

6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Первый мяч в игре был забит на 3-й минуте. Магомед Шапи-Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской, Алекс Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял мяч и пробил под перекладину ворот Артёма Реброва.
На 20-й минуте встречи второй мяч в ворота красно-белых отправил защитник хозяев Сергей Петров. «Спартак» свой мяч забил под занавес первого тайма. Николай Рассказов с фланга навесил в штрафную, Резиуан Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Джордан Ларссон в касание переправил мяч в нижний угол ворот.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Сергея Апенькина и Эдгара Брещанова.
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