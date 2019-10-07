«Спартак»: лучшими сегодня были наши болельщики
«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
«Лучшими сегодня были наши болельщики. Спасибо вам за поддержку!» — сказано в сообщении московского клуба в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».
В турнирной таблице Премьер-Лиги по итогам 12 туров «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков. От зоны стыковых матчей за право сохранить прописку в высшем дивизионе красно-белых отделают два очка.
В следующем туре «Спартак» на своём поле встретится с «Рубином», который занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Встреча состоится в субботу, 19 октября. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.
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