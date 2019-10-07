Сульшер: как вывести «МЮ» из кризиса? Это вопрос на миллион долларов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 8-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Конечно, мы разочарованы. Нам не хватает нескольких ключевых игроков, но это не оправдание. Футболисты усердно работали, но в данный момент мы находимся на той позиции, к которой привыкли. Некоторым игрокам не хватает самообладания, мы не создали достаточно моментов для победы.

Как вывести команду из кризиса? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас наступает перерыв на игры сборных. У нас будет время, чтобы оценить то, что происходило в первых восьми матчах. Надеюсь, несколько игроков восстановятся от травм», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав восемь очков, покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (9) — на 12-м месте.