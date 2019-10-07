Бубнов: если чехарда продолжится, «Спартак» опустится ещё ниже

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).



«У «Спартака» нет главного тренера, исполняющий его обязанности провел большую ротацию. Если в начале игры «Краснодар» нанёс сильный удар и отправил «Спартак» в нокдаун, то потом красно-белые устояли на ногах, забили и во втором тайме играли на равных. Но что происходит с командой? В ней нет лидеров, не поставлена игра в средней линии, впереди идёт постоянная ротация, состав не сбалансирован.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице. Потенциал клуба выше, чем у тех, кто находится в самом низу. Но если такая чехарда будет продолжаться, то с учетом того, что на «Спартак» все соперники особенно настраиваются, может получиться так, что команда опустится ещё ниже.

Ситуация непростая. «Спартаку» нужно выходить из такого тяжелого положения. Даже у Георгия Джикии не выдержали нервы: получил красную карточку на ровном месте. Новому тренеру придётся знакомиться с командой по ходу такого трудного положения. Впереди две недели перерыва на матчи сборных, посмотрим, что изменится.

Что касается «Краснодара», он смотрится лучше и лучше. В этом матче команда была более сбалансирована, играла на встречных курсах. Были моменты, когда она могла забивать больше, чем два гола. Во втором тайме оборонялась достаточно организованно. Такая организация игры в защите — следствие проигрышей в Лиге Европы. «Краснодар» делает выводы и будет играть ещё надежнее. Несмотря на то, что команда потеряла игру, которая у них была, сам стиль и философия сохранились», — приводит слова Бубнова Sportbox.