Конте: «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом». Они на другом уровне

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:2).
«Не могу жаловаться на парней, они отдали все свои силы, но нам предстоит долгий путь, чтобы достичь уровня «Ювентуса» в плане опыта и контроля игры. «Интеру» нужно прогрессировать, и это неизбежный процесс, так как мы находимся в начале нашего пути.
Я видел статистику, и это была очень равная игра. У обеих команд были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу. Сейчас мы не должны сравнивать себя с «Ювентусом». Они находятся на другом уровне, во всех смыслах», — приводит слова Конте Football Italia.
«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.
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