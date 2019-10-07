Видаль: хотел бы играть чаще, но я счастлив в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.



«С учётом скорого перерыва на матчи сборных, было очень важно обыграть «Севилью». У нас были моменты, которые мы реализовали. В Ла Лиге реализация очень важна.

Конечно, я хотел бы играть чаще, это естественно. Тем не менее, я счастлив в клубе, ко мне все относятся очень хорошо. Хочу добиваться успеха здесь. Надеюсь, что мы завоюем трофеи по итогам сезона», — приводит слова Видаля Football Espana.

Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.