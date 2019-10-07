Дибала: мне всегда было ясно, что я должен остаться в «Ювентусе»

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (2:1).

«Счастлив, что команда сыграла очень хорошо. Думаю, мы победили заслуженно. Мне всегда было ясно, что должен остаться в «Ювентусе». Прошлый сезон получился не самым лучшим для меня, к счастью, я забил гол, который останется в моей памяти.

Мы были спокойны, потому что результат особо ничего не изменил бы. Думаю, было видно на поле, как одна команда выглядит увереннее другой», — приводит слова Дибалы Tuttomercatoweb.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.