Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дибала: мне всегда было ясно, что я должен остаться в «Ювентусе»

Дибала: мне всегда было ясно, что я должен остаться в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (2:1).

«Счастлив, что команда сыграла очень хорошо. Думаю, мы победили заслуженно. Мне всегда было ясно, что должен остаться в «Ювентусе». Прошлый сезон получился не самым лучшим для меня, к счастью, я забил гол, который останется в моей памяти.

Мы были спокойны, потому что результат особо ничего не изменил бы. Думаю, было видно на поле, как одна команда выглядит увереннее другой», — приводит слова Дибалы Tuttomercatoweb.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице.

Конте: «Интер» не должен сравнивать себя с «Ювентусом». Они на другом уровне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019