Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игуаин: никаких обид из-за начала матча с «Интером» на скамейке запасных нет

Игуаин: никаких обид из-за начала матча с «Интером» на скамейке запасных нет
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (2:1). В этой встрече форвард забил победный гол на 80-й минуте.

«Отличная игра для нас. «Интер» был лучшим в чемпионате, у них было шесть побед из шести. Мы играли отважно и храбро. Дибала в последнее время играл хорошо, так что его выход в старте понятен. Никаких обид из-за начала матча на скамейке запасных нет», – приводит слова нападающего Football Italia.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице. Для миланского клуба это поражение стало первым в сезоне.

Дибала: мне всегда было ясно, что я должен остаться в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019