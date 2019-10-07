Игуаин: никаких обид из-за начала матча с «Интером» на скамейке запасных нет

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером» (2:1). В этой встрече форвард забил победный гол на 80-й минуте.

«Отличная игра для нас. «Интер» был лучшим в чемпионате, у них было шесть побед из шести. Мы играли отважно и храбро. Дибала в последнее время играл хорошо, так что его выход в старте понятен. Никаких обид из-за начала матча на скамейке запасных нет», – приводит слова нападающего Football Italia.

«Ювентус», набрав 19 очков, вышел на первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (18) — на 2-й строчке в таблице. Для миланского клуба это поражение стало первым в сезоне.