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Дембеле за свою несдержанность может пропустить матчи против «Эйбара» и «Реала»

Дембеле за свою несдержанность может пропустить матчи против «Эйбара» и «Реала»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле был удален с поля в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи» (4:0) за неподобающее поведение в отношении арбитра, показавшего красную карточку защитнику каталонского клуба Рональда Араухо, сообщает Marca.

Дембеле несколько раз прокричал арбитру Антонио Мигелю Матеу Лаосу, что «он очень плох». Говоря это, Дембеле активно размахивал руками перед арбитром.

Футболист может быть наказан дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, он может пропустить матч против «Реала», который пройдёт 26 октября, и наверняка не сможет принять участия в игре следующего тура Ла Лиги против «Эйбара», которая пройдёт в субботу, 19 октября.

«Барселона», набрав 16 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два очка.

Два игрока «Барселоны» получили красные карточки в концовке матча с «Севильей»
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