Сарри: первое место – не главное, важно, что «Ювентус» хорошо играл

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 7-го тура Серии А с «Интером» (2:1), подчеркнув прогресс команды в игровом плане.



«То, что мы вышли на первое место, сейчас практически ничего не значит. Намного важнее то, что мы хорошо играли в матче против команды, которая до этого выигрывала каждую игру. Мы хорошо начали матч, правильно проявили себя в игре, в которой каждую минуту ощущался прессинг.



Я думаю, что команда сделала шаг вперёд в плане игры в пас. Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, владеть территориальным превосходством, атаковать эффективнее и чаще, останавливать любую атакующую комбинацию соперника, чтобы мы могли всё время проводить на половине противника.



Я вижу и знаю, что мы всё ещё можем многое улучшить. Это постепенный процесс, который уже идёт. Наша команда обладает сильными игроками.



Это значит, что сейчас мы можем добиваться результата, даже если играем не на все 100%», – приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

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