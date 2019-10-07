Араухо – первый за 10 лет игрок «Барселоны», получивший красную в дебютном матче

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, дебютировавший в основной команде клуба в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи» (4:0), получил красную карточку на 87-й минуте встречи.



Он стал первым игроком «Барселоны» за 10 лет, который получил красную карточку в дебютном матче за испанский клуб. Бывший защитник «Барселоны» Марк Муньеса был удалён в своём дебютном матче за каталонский клуб против «Осасуны» (0:1) 23 мая 2009 года.



Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.



«Барселона», набрав 16 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание каталонцев от лидирующего «Реала» составляет два очка.

Два игрока «Барселоны» получили красные карточки в концовке матча с «Севильей»