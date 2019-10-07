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«Милан» может заменить Джампаоло на Венгера

«Милан» может заменить Джампаоло на Венгера
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло может быть отправлен в отставку, даже несмотря на победу в матче седьмого тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:1), сообщает Football Italia.

Руководство красно-чёрных даже после этой победы недовольно 52-летним специалистом, поэтому думает о том, оставлять его на тренерском посту или нет. Мнения у руководства разделились. Так, директор клуба Звонимир Бобан настроен категорически против Джампаоло, в то время как технический директор Паоло Мальдини поддерживает тренера.

В качестве вариантов замены Джампаоло называются: Стефано Пиоли, Клаудио Раньери, Лучано Спаллетти и Арсен Венгер.

«Милан» после семи туров занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав девять очков.

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