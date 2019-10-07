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Лопетеги: «Севилья» не заслуживала такого поражения от «Барселоны»

Лопетеги: «Севилья» не заслуживала такого поражения от «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча 8-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Это было сокрушительное и незаслуженное поражение от «Барселоны». Мы играли очень хорошо, совершали смелые атаки, пытались воплотить на поле всё то, над чем работали, готовясь к матчу. Но, чтобы победить на «Камп Ноу», нужно не просто выполнять всё грамотно, но и иметь немного удачи», — приводит слова Лопетеги Marca.

Победа позволила «Барселоне» подняться на 2-ю строчку в турнирной таблице. Сине-гранатовые отстают от «Реала» на два очка. «Севилья» занимает 6-ю строчку (13 очков).

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром» (19 октября), а «Севилья» дома примет «Леванте» (20 октября).

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