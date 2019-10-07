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Бонуччи: «Ювентус» был великолепен в матче с «Интером»

Бонуччи: «Ювентус» был великолепен в матче с «Интером»
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат матча 7-го тура Серии А с «Интером» (2:1).

«Мы справились с различными сложными моментами в игре благодаря уверенности в себе и спокойствию. Мы спокойно держали мяч и не сильно переживали, когда контроль переходил к «Интеру». Думаю, этим вечером мы все увидели великолепный «Ювентус», но также и тот, который может ещё улучшиться.

Это была именно та игра, которая нравится нам и нашим болельщикам. Был высокий темп, много физической борьбы, но это естественно, когда проходит матч такого уровня и так много поставлено на результат», — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

«Ювентус» после этого матча возглавил турнирную таблицу итальянского чемпионата. У бьянконери 19 очков после 7 туров, у нерадзурри — 18.

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