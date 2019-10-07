Ребров: стыдно за проигрыш «Краснодару»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).
«Обычно так всегда бывает, когда идёт серия каких-то поражений, случаются травмы. С другой стороны, это шанс для других футболистов проявить себя. Это важно в такие моменты.
Да, сегодня не получилось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды. Думаю, болельщикам игра понравилась. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, это важно для команды», — приводит слова Реброва Rusfootball.
«Краснодар» набрал 26 очков и догнал лидирующую группу. Столько же очков у «Локомотива», «Ростова» и «Зенита». Первое место по дополнительным показателям занимают железнодорожники. «Спартак», потерпевший 5-е поражение кряду, расположился на 12-й строчке.
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