Гиггз: Сульшеру в «Манчестер Юнайтед» нужны ещё четыре-пять новых игроков

Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал последние неудачи английского клуба. В 8-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

«Я вижу, что делает Уле, и поддерживаю это. Он пригласил трёх игроков, и, наверное, ему нужны ещё четыре-пять игроков. Но это невозможно сделать за одно трансферное окно, поэтому надо запастись терпением.

Процесс будет медленным. Он делает то, что было необходимо. Ему нужно время», — цитирует Гиггза The Sun.

После очередного поражения «Манчестер Юнайтед» опустился уже на 12-е место, набрав лишь 9 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отстаёт уже на 15 баллов. В следующем туре «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем».