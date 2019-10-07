Гиггз: Сульшеру в «Манчестер Юнайтед» нужны ещё четыре-пять новых игроков
Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал последние неудачи английского клуба. В 8-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
«Я вижу, что делает Уле, и поддерживаю это. Он пригласил трёх игроков, и, наверное, ему нужны ещё четыре-пять игроков. Но это невозможно сделать за одно трансферное окно, поэтому надо запастись терпением.
Процесс будет медленным. Он делает то, что было необходимо. Ему нужно время», — цитирует Гиггза The Sun.
После очередного поражения «Манчестер Юнайтед» опустился уже на 12-е место, набрав лишь 9 очков. От лидирующего «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отстаёт уже на 15 баллов. В следующем туре «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем».
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