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В MLS завершился регулярный чемпионат, стали известны все пары плей-офф

В MLS завершился регулярный чемпионат, стали известны все пары плей-офф
Футбол / Прочие турниры 0

Подошёл к концу регулярный чемпионат MLS, который длился с марта этого года.

На первом месте в турнирной таблице Восточной конференции финишировал «Нью-Йорк Сити», в 34 турах набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице прошлогоднего триумфатора соревнования «Атланты Юнайтед» на 6 очков. «Филадельфия Юнион» (55) замкнула первую тройку.

В Западной конференции первое место занял «Лос-Анджелес», набравший 72 очка. «Сиэтл Саундерс» (56) и «Реал Солт-Лейк» (53) расположились на второй и третьей строчках соответственно.

«Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес» на правах победителей регулярного чемпионата не примут участие в первом раунде плей-офф и сыграют уже в полуфинале. Пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом:

Восточная конференция:
«Торонто» – «Ди-Си Юнайтед»
«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз»
«Атланта Юнайтед» – «Нью-Инглэнд Революшн»

Западная конференция:
«Миннесота Юнайтед» – «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Реал Солт-Лейк» – «Портленд Тимберс»
«Сиэтл Саундерс» – «Даллас»

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