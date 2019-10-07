Роджерс: фол на Мане не был очевидным, не надо было назначать пенальти

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Победный мяч мерсисайдцы забили на последних минутах с пенальти, который заработал Садио Мане.

«Очень расстроены, что пропустили с пенальти. На мой взгляд, фол не был очевидным, как и решение назначить пенальти. Считаю, что Садио Мане выжал максимум из контакта. Не думаю, что надо было назначать такой пенальти, его нужно было отменить с помощью VAR. Но судьи не хотят менять собственные решения. Я думаю, что мы заслуживали большего», — приводит слова Роджерса Mirror.

«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд, красные занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 14 очками находится на четвёртой строчке.