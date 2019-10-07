Роджерс: фол на Мане не был очевидным, не надо было назначать пенальти
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Победный мяч мерсисайдцы забили на последних минутах с пенальти, который заработал Садио Мане.
«Очень расстроены, что пропустили с пенальти. На мой взгляд, фол не был очевидным, как и решение назначить пенальти. Считаю, что Садио Мане выжал максимум из контакта. Не думаю, что надо было назначать такой пенальти, его нужно было отменить с помощью VAR. Но судьи не хотят менять собственные решения. Я думаю, что мы заслуживали большего», — приводит слова Роджерса Mirror.
«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд, красные занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 14 очками находится на четвёртой строчке.
Решающий пенальти и массовая потасовка — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Лестер»
- 7 октября 2019
-
11:02
-
10:51
-
10:49
-
10:48
-
10:48
-
10:03
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:36
-
09:00
-
08:38
-
08:22
-
07:35
-
07:24
-
07:17
-
06:45
-
06:33
-
05:54
-
05:43
-
05:35
-
04:56
-
04:06
-
03:48
-
03:39
-
02:51
-
02:45
-
01:59
-
01:49
-
01:31
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:33
-
00:20
Партнерский контент