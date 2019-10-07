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Роджерс: фол на Мане не был очевидным, не надо было назначать пенальти

Роджерс: фол на Мане не был очевидным, не надо было назначать пенальти
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). Победный мяч мерсисайдцы забили на последних минутах с пенальти, который заработал Садио Мане.

«Очень расстроены, что пропустили с пенальти. На мой взгляд, фол не был очевидным, как и решение назначить пенальти. Считаю, что Садио Мане выжал максимум из контакта. Не думаю, что надо было назначать такой пенальти, его нужно было отменить с помощью VAR. Но судьи не хотят менять собственные решения. Я думаю, что мы заслуживали большего», — приводит слова Роджерса Mirror.

«Ливерпуль» одержал восьмую победу подряд, красные занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 14 очками находится на четвёртой строчке.

Решающий пенальти и массовая потасовка — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Лестер»
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