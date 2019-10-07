Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом в выездном матче заключительного тура регулярного чемпионата MLS с «Хьюстон Динамо».



На 9-й минуте 38-летнему шведу удалось открыть счёт красивым ударом с угла штрафной площади. Получив передачу от партнёра, форвард отправил футбольный снаряд в дальний верхний угол ворот. Голкипер, не ожидавший такого решения Златана, не успел среагировать на удар.



Видео гола Ибрагимовича доступно в телеграм-канале «Чемпионата».



Матч «Хьюстон Динамо» – «Лос-Анджелес Гэлакси» в итоге завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев. При этом в плей-офф конференции вышли гости.



Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства. Швед уступил лишь Карлосу Веле из «Лос-Анджелеса», которому удалось отличиться 34 раза в 31 встрече и установить новый рекорд турнира.

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