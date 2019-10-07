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Карпин: команда подарила нам «усы надежды»

Карпин: команда подарила нам «усы надежды»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1). В составе «Ростова» дубль оформил Хорен Байрамян, ещё один мяч забил Эльдор Шомуродов.

«Красавчики, Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин в своём «инстаграме», выложив фото полузащитника южан Данила Глебова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Карпина.

Благодаря этой победе «Ростов» сравнялся по очкам с лидерами турнирной таблицы РПЛ — «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

Мем «усы надежды» появился перед чемпионатом мира 2018 года. В нём была отсылка к усам главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В итоге россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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