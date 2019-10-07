Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.



«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают. Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: «Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных». Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих её существах. Только это и делает «Зенит» империей зла», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.



После 12 туров «Зенит», набрав 26 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву», «Ростову» и «Краснодару» по дополнительным показателям.

Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла