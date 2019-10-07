23-летний аргентинский футболист погиб, упав с шестого этажа на вечеринке

Аргентинский футболист Эзекиель Эсперон скончался после падения с шестого этажа, сообщает The Sun. 23-летний Эсперон был доставлен в больницу Буэнос-Айреса, но спасти его так и не удалось.

Трагедия произошла во время вечеринки примерно в 3 утра 6 октября в одном из районов Буэнос-Айреса. Футболист находился на балконе с друзьями и опёрся на перила, но они оказались незакреплены.

Эсперон начинал профессиональную карьеру в аргентинском клубе «Олл Бойз». Затем он выступал в Бразилии и Мексике. Его последним клубом стал мексиканский «Атланте». Пресс-служба мексиканской команды выразила соболезнования семье футболиста. Также с сообщением выступила пресс-служба «Олл Бойз». За «Атланту» во всех турнирах он провёл 33 матча.