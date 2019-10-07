Ван Перси: Сульшер сам не знает, как достучаться до игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера после поражения в матче 8-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1). После матча Сульшер сказал, что тренерский штаб должен помочь молодым игрокам «МЮ» навести порядок в головах.

«Видно, что у Сульшера проблемы, если говорить честно. И я понимаю, что тренеру «Манчестер Юнайтед» в такое время нужно искать какие-то слова. Возможно, он выбрал не те слова.

Что значит «навести порядок в головах игроков»? Сами футболисты начнут думать об этих словах и не поймут его. Ему нужно найти способ наладить взаимопонимание с футболистами, повысить их уверенность в собственных силах.

Исходя из его интервью, мне кажется, что Сульшер сам не знает, как достучаться до своих футболистов», — цитирует ван Перси Optus Sport.