Сарри: если бы Кьеллини был в порядке, де Лигт не играл бы с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поддержал защитника команды Маттейса де Лигта после матча 7-го тура Серии А с «Интером». После ошибки де Лигта «Интер» заработал пенальти и сравнял счёт, но в концовке «Ювентус» забил победный мяч (2:1).

«Маттейс — сильный парень. Он адаптируется к тому, как мы обороняемся. Это нормально, что у него есть игры, в которых ему бывает сложно. Он получает опыт нового футбола. Если честно, если бы Кьеллини был в порядке, де Лигт не играл бы в таких матчах на столь раннем этапе своей карьеры», — цитирует Сарри Calciomercato.

20-летний де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса», где он был капитаном. Туринский клуб заплатил за него € 75 млн.

После этой победы «Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.