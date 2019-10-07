Сарри: если бы Кьеллини был в порядке, де Лигт не играл бы с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поддержал защитника команды Маттейса де Лигта после матча 7-го тура Серии А с «Интером». После ошибки де Лигта «Интер» заработал пенальти и сравнял счёт, но в концовке «Ювентус» забил победный мяч (2:1).
«Маттейс — сильный парень. Он адаптируется к тому, как мы обороняемся. Это нормально, что у него есть игры, в которых ему бывает сложно. Он получает опыт нового футбола. Если честно, если бы Кьеллини был в порядке, де Лигт не играл бы в таких матчах на столь раннем этапе своей карьеры», — цитирует Сарри Calciomercato.
20-летний де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса», где он был капитаном. Туринский клуб заплатил за него € 75 млн.
После этой победы «Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.
- 7 октября 2019
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